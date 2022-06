Οι παρεμβάσεις των αρχηγών

Οι σύγχρονες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας και οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας των βαλκανικών χωρών συζητήθηκαν στη διάρκεια της συνόδου των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών (15th Balkan Chiefs of Defence Conference), που είχε ως θέμα «Use of the Armed Forces in handling the latest challenges in a national and regional context (best practices)» και διεξήχθη στην Οχρίδα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Παράλληλα παρουσιάσθηκαν οι ετήσιες εκθέσεις των ομάδων εργασίας του θεσμού που αφορούν στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και στην από κοινού εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Στα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα της συνόδου ο διευθυντής Δ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ ανέλυσε το θέμα «Climate Change and Security Challenges», με έμφαση στον εντοπισμό και στην διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον ασφαλείας, καθώς και στις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως προς τις συνέπειές της τόσο τα κράτη όσο και οι διεθνείς οργανισμοί.

Στην παρέμβαση του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος:

– Εξήρε το έργο που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της ανάλυσης και εκτίμησης των ασύμμετρων απειλών και επισήμανε την αξία της δραστηριοποίησής τους στον τομέα του κυβερνοπολέμου, τονίζοντας ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τα μέσα και την τεχνογνωσία να συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή,

– Ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι η άσκηση «BALKAN SHIELD 2022», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, θα αποτελέσει ευκαιρία για τις Ένοπλες Δυνάμεις των βαλκανικών χωρών να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητά τους, ασκούμενες σε πολύπλοκα και ρεαλιστικά σενάρια Ειδικών Επιχειρήσεων,

– Επισήμανε ότι η Ελλάδα υποστήριξε άμεσα και έμπρακτα την Ουκρανία μετά την Ρωσική εισβολή, τονίζοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή και την ιδιαίτερη σημασία της διαβαλκανικής συνεργασίας και συνοχής έναντι των νέων προκλήσεων ασφαλείας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Βουλγαρίας, ναυαρχο Εμίλ Εφτίμοβ και της Σερβίας, στρατηγό Μίλαν Μοτζσίλοβιτς με τους οποίους συζήτησε μεταξυ άλλων θέματα που αφορούν στην ανταλλαγή επισήμων επισκέψεων.

Την έναρξη της Συνόδου κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Stevo Pendarovski, και συμμετείxαν σε αυτή ως επίσημοι προσκεκλημένοι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Κροατίας, εκπρόσωποι του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) και της Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο διοικητής του V Corps των ΗΠΑ, ως εκπρόσωπος του USAREUR-AF.

Συνάντηση αρχηγών ΓΕΕΘΑ Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Οι προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας που καλούνται να αντιμετωπίσουν Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των αρχηγών ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και αντιστρατήγου Βάσκο Γκτζουρτσίνοβιτς.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ:

– Αναφέρθηκε στην επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή της 15ης Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών, πρωτοβουλία η οποία έχει καταστεί ιδιαιτέρως σημαντική σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη ειδικά των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ευρω-ατλαντικού χώρου,

– Χαρακτήρισε «σημαντικό περιφερειακό εταίρο και σύμμαχο» τη γείτονα χώρα την οποια «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος συνδράμουν με μαχητικά εροσκάφη σε ρόλο εναέριας αστυνόμευσης (air policing) καθώς και με την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ομαλή και ουσιαστική προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεών της στα πρότυπα του ΝΑΤΟ»,

– Εξέφρασε την πρόθεσή του για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των 2 χωρών με την συμμετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως καθώς και με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολές και τα πολυεθνικά κέντρα Εκπαίδευσης της Ελλάδος από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της γείτονος, αφενός για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων και αφετέρου για την επιπλέον ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και των συνεργειών σε διμερές και διασυμμαχικό επίπεδο.

Οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών παρακολούθησαν την τελική φάση της ασκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «BALKAN WARRIOR 22» που ολοκληρώθηκε χθες στο Κρίβολακ της Οχρίδας, στην οποία συμμετείχαν 15 στελέχη της διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι «η εν λόγω άσκηση τόνισε ότι η εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης ενισχύει τον αποτρεπτικό μας ρόλο στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας, με σκοπό την εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων και πέραν αυτής», καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

