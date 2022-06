Ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα για την Ελλάδα και τους top προορισμούς της φιλοξενούν οι Financial Times.

Aυτό που ξεχωρίζει στο αφιέρωμα του βρετανικού μέσου εκτός από τα υπέροχα ελληνικά ξενοδοχεία, είναι και ο τίτλος του δημοσιεύματος «Η Ελλάδα είναι η λέξη για τις καλοκαιρινές διακοπές».

«Πείτε ‘kalimera’ σε κομψές αποδράσεις μόνο για ενήλικες και κομψά οικογενειακά θέρετρα» αναφέρει το άρθρο των Financial Times για την Ελλάδα και τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από τα ανακαινισμένα νεοκλασικά της Αθήνας, όπως αυτά στο Κολωνάκι και του Ψυρρή όπου μπορεί κανείς να μείνει σε υπέροχες σουίτες και να απολαύσει τις ομορφιές της πρωτεύουσας μέχρι τα νησιά που προσφέρονται για οικογενειακές διακοπές, οι FT υμνούν την Ελλάδα ως τον κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό.

Greece is the word for summer holidays | Financial Times https://t.co/lm5XJo6kYh

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 5, 2022