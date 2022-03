Είστε από αυτούς που βαριούνται να γράφουν και να απαντούν στα stories του Instagram με τον κλασικό τρόπο;

Αν ναι, το πρόβλημά σας λύθηκε. Μετά τα likes, που ήρθαν ως νέος τρόπος γρήγορης αλληλεπίδρασης, πλέον η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα των ηχητικών μηνυμάτων.

Την αποκάλυψη έκανε ο developer Alessandro Paluzzi, ο οποίος πολύ συχνά φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα σχέδια του Instagram.

Η ίδια η πλατφόρμα μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τη διαρροή, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως πρώτα κάνει τις δοκιμές της σε μία μικρή μερίδα χρηστών και στη συνέχεια γνωστοποιεί τις αλλαγές.

Σκοπός των απαντήσεων στα stories με ηχητικά μηνύματα είναι η προσωπική επικοινωνία να γίνει πιο άμεση και αποτελεσματική.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022