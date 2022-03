Με λαμπρότητα διεξήχθη φέτος η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου για την 201η επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Στην φετινή παρέλαση συμμετείχαν για πρώτη φορά φέτος και τα προσφάτως ενταχθέντα στην Πολεμική Αεροπορία ελληνικά Rafale που αποκτήθηκαν από τη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα έξι μαχητικά είχαν φτάσει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας τον περασμένο Ιανουάριο.

Τα μαχητικά από τη Γαλλία έκλεψαν τις εντυπώσεις, καθώς πέταξαν δίπλα στο θρυλικό αεροσκάφος Supermarine SPITFIRE MJ755 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα Rafale που αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο είναι δικινητήρια μαχητικά, πολλαπλού ρόλου. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να εκτελέσουν ταυτόχρονα αποστολές διαφορετικού τύπου, όπως εναέριας υπεροχής, κρούσης, αναγνώρισης κ.λπ.

Φέρουν συνδυασμό πτέρυγας τύπου Δέλτα και πτερυγίων ελιγμών (canards), κάτι που τους δίνει εξαιρετική ευελιξία και παράλληλα διατηρεί σταθερότητα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα Rafale έχουν την ικανότητα να ιχνηλατούν έναν στόχο και να εξαπολύουν πύραυλο αέρος-αέρος, χωρίς να χρειαστεί να αποκαλύψει τη θέση του, χάρη στο σύστημα OSF της Thales.

The pride of #Greece!#HAF #Rafale, #F16 block 52, #Mirage & #Phantom fighter jets flying over Athens. pic.twitter.com/0G7R5HxqdU

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) March 25, 2022