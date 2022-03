Στο δεύτερο και πιο δραστικό στάδιο της απογύμνωσης των κατακτημένων περιοχών από τους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες και της βίαιης αντικατάστασής τους από πειθήνια όργανα της Μόσχας, έχει εισέλθει σύμφωνα τα όσα υποστηρίζουν ολοένα και περισσότεροι αναλυτές, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει ως τελικό και διακηρυγμένο στόχο την αντικατάσταση της κυβέρνησης του Κιέβου.

Ετσι ώστε η νέα κυβέρνηση που θα διοριστεί στη θέση της, να εφαρμόσει απρόσκοπτα την πολιτική ασφαλείας που η Μόσχα είχε υπαγορεύσει στο ΝΑΤΟ πριν την εισβολή.

Προτού όμως έρθει η ώρα του Ζελένσκι, σε ένα Κίεβο όπου οι Ρώσοι δεν έχουν ακόμη τολμήσει να επιτεθούν, τα πρώτα βήματα του σχεδίου υφαρπαγής της πολιτικής εξουσίας και καθοδήγησης της κοινής γνώμης, συντελούνται με την απαγωγή δημάρχων και την τοποθέτηση αχυρανθρώπων στις θέσεις τους.

Ετσι λοιπόν τις τελευταίες μέρες, έχουν μπει στο στόχαστρο των Ρώσων δήμαρχοι ουκρανικών πόλεων, οι οποίοι πέφτουν θύματα απαγωγής.

Μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, που απήχθη από Ρώσους ενώ βρισκόταν στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της πόλης, την Κυριακή έγινε γνωστό ότι απήχθη και ο δήμαρχος της πόλης Ντνιπρορούντνι.

Η περιφερειακή διοίκηση της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη τοποθετήσει νέα δήμαρχο στην Μελιτόπολη, την ουκρανική πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μετά την απαγωγή του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης, Ιβάν Φεντόροφ.

Όπως τονίζεται, νέα δήμαρχος της πόλης είναι η Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, μέχρι πρότινος μέλος του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Φεντόροφ συνελήφθη από οπλισμένους άνδρες την Παρασκευή και διώκεται για τρομοκρατία από τις εισαγγελικές αρχές των φιλορωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Λουγκάνσκ.

Αρκετοί πολίτες της Μελιτόπολης διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης κατά της «απαγωγής του Φεντόροφ».

Kidnapped #Melitopol city mayor Ivan Fedorov is being tortured. He is being forced to break his oath of allegiance to Ukrainian people and join invaders’ side or resign.

Help us free Ivan Fedorov! Share this message!#FreeIvanFedorov #StandWithUkraine️ #StopRussia pic.twitter.com/iwReyDvj1A

— Mariia Ionova (@MPMaria_Ionova) March 12, 2022