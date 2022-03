Τουλάχιστον 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια πόλη – λιμάνι της Μαριούπολης από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο αριθμός επιβεβαιώθηκε από τον προεδρικό σύμβουλο της Ουκρανίας Ολεκσίι Αρεστόβιτς σήμερα το πρωί.

Ο Ορεστόβιτς τόνισε ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τη διοίκηση της πόλης της Μαριούπολης. Την είδηση μεταδίδουν και ουκρανικά ΜΜΕ.

❗️ The death toll of civilians in #Mariupol exceeded 2,500.

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022