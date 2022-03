Μοναδική βραδιά

Μετά τη sold out συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με τίτλο «Blue Skies» και την παγκόσμια κυκλοφορία του ομότιτλου album, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, o Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει με την Big Band, με νέο ρεπερτόριο και με εκλεκτό καλεσμένο τον Marc Devigne.

Ο Μάριος Φραγκούλης, παίζει σε ρυθμούς Jazz και Swing με την αγάπη και τον χρόνο σε μία ανοιξιάτικη συναυλία, γεμάτη ρυθμό και μελωδία. Με τον χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, τα εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του American songbook, αλλά και νέες συνθέσεις, η συναυλία αυτή «υπόσχεται» μια μοναδική βραδιά σε όσους παρευρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής στις 28 Απριλίου.

Έχοντας μεγαλώσει με τη μουσική των Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Nat Κing Cole, Liza Minelli, ο Μάριος Φραγκούλης αισθάνεται ευλογημένος που θα ερμηνεύσει σπουδαία τραγούδια όπως τα ’Strangers In The Night’ ’Unforgettable’ ‘When I Fall In Love’ ‘Autumn Leaves’ ‘My Baby Just Cares For Me’.

Σε αυτήν τη συναυλία θα μας συστήσει τον ταλαντούχο συνάδελφο και φίλο του από τον Καναδά, Marc Devigne μέσα από μελωδικά ντουέτα, αλλά και τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο τους.

Ο Γαλλο-Καναδός ερμηνευτής, συνθέτης και ηθοποιός Marc Devigne υπήρξε φιναλίστ στο «Canadian Idol» και το καναδικό «The Voice» και πλέον είναι ένας παγκοσμίως περιζήτητος ερμηνευτής. Παράλληλα ως συνθέτης έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Καναδούς συνθέτες, όπως οι Stephan Moccio και Amy Sky.

Έχει εμφανιστεί σε δυο επιτυχημένες τηλεοπτικές συναυλίες του PBS, ενώ έχει συμμετάσχει σαν solist σε διεθνείς ορχήστρες όπως η “Toronto Symphony Orchestra” και η “Mexico City Orchestra”.

Η εμφάνιση του στο Μέγαρο Μουσικής, θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.

Ο Μάριος Φραγκούλης στην παράσταση “My Way” υπόσχεται, όπως κάθε φορά, μια εμφάνιση γεμάτη πάθος και μαγεία. Σκοπός του είναι να μεταδώσει στο κοινό την τεράστια αγάπη του για όλους τους κορυφαίους συνθέτες που μέσα από τη μουσική τους για το Broadway και τις κλασικές ταινίες που μας έχουν συγκινήσει.

Η παράσταση «My Way» μας προετοιμάζει για μουσική και φως, ακριβώς στο ξεκίνημα της Άνοιξης.

Η μουσική είναι αγάπη και η αγάπη είναι μουσική!

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & BIG BAND

«My way»

Special Guest: Marc Devigne

Διεύθυνση ορχήστρας: Λουκάς Καρυτινός

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

28 Απριλίου 2022

Ώρα έναρξης: 20.30

Η προπώληση ξεκίνησε

Εισιτήρια: megaron.gr & στα ταμεία του Μεγάρου