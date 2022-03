Το BBC ανακοίνωσε σήμερα ότι το διεθνές ειδησεογραφικό του τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο, BBC World News, σταμάτησε να εκπέμπει στη Ρωσία, αφότου οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην καταστολή μέσων ενημέρωσης από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

«Η μετάδοση του BBC World News, του καναλιού που παρακολουθείτε εάν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή, και που είναι το παγκόσμιο κανάλι ειδήσεων του BBC, μόλις τερματίστηκε», ανακοίνωσε η Βρετανίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Βικτόρια Ντέρμπισιρ.

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικού ομίλου δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης δήλωσε ότι το κανάλι δεν ήταν πλέον από το Σάββατο διαθέσιμο για εκπομπή στη Ρωσία.

«Λυπούμαστε που οι Ρώσοι τηλεθεατές μας δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και αμερόληπτες πληροφορίες τώρα που τις χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

