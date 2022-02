Η Ουκρανία κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, το δικαστήριο που επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω του Τwitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

