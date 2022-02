Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν μερικά απαιτητικά αθλήματα και το χιόνι μαζί με τη δυσκολία φέρνει συχνά ατυχήματα.

Μετά την σοκαριστική πτώση στο snowboard, ακολούθησε άλλη μια στο σκί. Ο Φινλανδός, Γιον Σάλινεν, εκτελούσε το πρόγραμμά του, όταν κατά τη διάρκεια ενός άλματος ο κάμεραμαν βρέθηκε πολύ κοντά στο ανέβασμά του, με τον αθλητή να πέφτει πάνω του.

Οι θέσεις των τηλεοπτικών συνεργείων είναι ένα θέμα σε διάφορα σπορ, πόσο μάλλον εδώ που μπαίνει στην εξίσωση και ο εξοπλισμός σε χέρια και πόδια. Ο Σάλινεν πήρε μοιραία την τελευταία θέση, ευτυχώς όμως παρά τη σύγκρουση, ο κάμεραμαν δεν χτύπησε σοβαρά.

Δείτε εδώ την άτυχη στιγμή, που οδήγησε στην πτώση και των δύο:

⚠️ Watch out for the cameraperson! 💥

Does Jon Sallinen owe them a new camera? 🎥😉#Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD

— Eurosport (@eurosport) February 17, 2022