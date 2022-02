Έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Ο διοργανωτής του rave party ονομάζεται Αχμέτ Σεντερζί και μένει στην Τραπεζούντα. Δεν είναι ένας ιδιαιτέρως γνωστός μουσικός και dj και τον γνωρίζουν όσοι ακούνε αυτό το είδος της μουσικής όχι σε όλη την Τουρκία, αλλά μόνο στην πόλη του. Και αν…

Και εκεί δεν τον γνωρίζουν σαν dj, αλλά κυρίως σαν επιχειρηματία, ο οποίος διατηρεί ένα καλό εστιατόριο στην περιοχή. Το μαγαζί του μάλιστα είναι επάνω στην άμμο στην άκρη της Μαύρης θάλασσας.

Σύμφωνα με το sputniknews.gr και το ρεπορτάζ που έχει κάνει, στο μαγαζί του Σεντερζί δεσπόζει η μορφή του Κεμάλ. Και το ρεπορτάζ αναφέρει: «Με άλλα λόγια, ο παγκοσμίως άγνωστος Τούρκος DJ που εξασφάλισε άδεια από το Κυβερνείο και την Επαρχιακή Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού για να μετατρέψει την Παναγιά Σουμελά σε club, είναι Κεμαλιστής.»

Και το ρεπορτάζ συνεχίζει: «Αποκαλύπτεται επίσης πως είχε καημό, να κάνει το συγκεκριμένο πάρτι και DJ set, που έγινε με 25 άτομα και την αρωγή των επίσης άγνωστων, όπως προκύπτει από την έρευνά μας, DJ Βολκάν Γκιουντουζ (Volkan Gündüz) και Τζενγκις Τζαν Ατασόι (Cengiz Can Atasoy), όχι οπουδήποτε. Αλλά συγκεκριμένα στην Παναγιά Σουμελά.»

Το προφίλ του

Το ρεπορτάζ συνεχίζει με την αναζήτηση του προφίλ του παγκοσμίως αγνώστου Τούρκου dj, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί τον εντόπισαν στο instagram. Η φράση που αποτελεί το «moto» του είναι: «Wherever you go Go With your heart».

Στο instagram έχει ανεβάσει και ένα videoclip του. Και το ρεπορτάζ αναφέρει: «Το clip έχει ανεβεί στις 9 Ιουνίου του 2021. Είχε συνολικά 1.511 προβολές. Ο ίδιος εμφανίζεται να φοράει γυαλιά ηλίου, ενώ μόνο ηλιοφάνεια δεν έχει, μπουφάν με κουκούλα, ενώ έχει στηθεί με τα σύνεργά του πάνω σε ένα χιονισμένο βράχο με παρεκκλήσι, έχοντας στον ορίζοντα ή στο φόντο (δεν είναι σαφές) το Μοναστήρι της Παναγιάς Σουμελά. Από τα ζουμ φαίνεται καθαρά ότι έχει εργασίες αποκατάστασης και σκαλωσιές.»

Ο φακός του drone πηγαινοέρχεται κάθε τόσο από τη Μονή, που «φωλιάζει» στο βράχο, στο πανέμορφο φυσικό τοπίο του Πόντου και στο βράχο όπου βρίσκεται επί το έργο ο ίδιος. Φαίνεται να «ζει» τη στιγμή, να απολαμβάνει το ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ κουνάει τα χέρια κάθε τόσο στον αέρα.