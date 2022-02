Δείτε τι έκανε

Σε μια αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο τερματοφύλακας της Σιέρα Λεόνε, Μοχάμεντ Καμαρά.

Η εθνική ομάδα της Σιέρα Λεόνε, στην παρθενική της εμφάνιση σε τελική φάση Κόπα Άφρικα, κατάφερε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να υποχρεώσει σε λευκή ισοπαλία την κάτοχο του τροπαίου, Αλγερία, στην πρεμιέρα του πέμπτου ομίλου.

Ο Μοχάμεντ Καμαρά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του και αποτέλεσε τη μεγάλη αποκάλυψη του φετινού τουρνουά.

Ο 22χρονος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης κόντρα στην Αλγερία, με τον ίδιο να μην μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του ξεσπώντας σε κλάματα, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές ολόκληρης της διοργάνωσης.

Οι μετοχές του εκτοξεύτηκαν ύστερα από εκείνο το παιχνίδι, με τον Καμαρά να εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που έλαβε από την παρουσία της Εθνικής του στο Κόπα Άφρικα.

Κι αυτό, διότι ο διεθνής τερματοφύλακας αποφάσισε να προσφέρει σημαντικά αγαθά στο χωριό του, εκεί όπου πλέον τον θεωρούν ήρωά τους.

Μοχάμεντ Καμαρά, πάνω από όλα άνθρωπος!

Δείτε τις εικόνες:

Seirra Leone star goalkeeper Mohammed Kamara went back to his village to donate assorted items to his people from his Afcon proceeds. pic.twitter.com/l2MUCnlAyR — 𝕬𝖉𝖊𝖞𝖊𝖒𝖎 𝖗𝖊𝖆𝖑 𝖔𝖓𝖊 ⋆ (@AdeyemiRA2) January 30, 2022

Sierra Leone goalkeeper Mohammed Kamara who made seven saves against Algeria, broke down in tears after receiving the man of the match award 🙏🏻 🇺🇿. pic.twitter.com/uE88rEBDe5 — Moses Michaelson P. G 🇪🇬🇮🇹 (@Michaelson313) January 12, 2022

Seirra Leone star goalkeeper Mohammed Kamara went back to his village to donate assorted items to his people from his AFCON proceeds.♥️♥️#Sierra #SierraLeone #AFCON #AFCON2021 #Kamara #ActOfKindness pic.twitter.com/7SIvzFqkQl — Total Ballerz (@BallerzTotal) January 30, 2022