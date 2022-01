Η Γουέστ Χαμ σε μια εκπληκτική αναμέτρηση κόντρα στη Λιντς, είδε τον Χάρισον να πετυχαίνει χατ τρικ για την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, η οποία έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, με ένα μεγάλο διπλό (2-3).

Τα «σφυριά» είχαν μοναδική ευκαιρία στο 94ο λεπτό να πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας, όταν ο Αντόνιο κατάφερε να σερβίρει στον Μπόουεν μισό γκολ.

Ωστόσο, ο τελευταίος την πέτυχε με το στήθος και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μελιέ αφήνοντας άπαντες… αγάλματα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Miss of the season that from Bowen. Fuck me

pic.twitter.com/BPWufFdkHv

— Mainly Oasis (@mainlyoasis) January 16, 2022