Ξεχάστηκε για λίγη ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφορικά με την τήρηση των μέτρων κατά του κοροναϊού και, όταν είδε την Άνγκελα Μέρκελ να συζητά με τον Νίκο Αναστασιάδη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, κατευθύνθηκε προς το μέρος της για να της σφίξει το χέρι.

Ωστόσο, η γερμανίδα καγκελάριος επανέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν στην… πραγματικότητα.

Έτσι, όταν την είδε να την πλησιάζει με ανοιχτές τις παλάμες της, εκείνη τραβήχτηκε πίσω και της έκανε νόημα πως έπρεπε να χαιρετηθούν με σφιγμένες γροθιές.

Is shaking hands OK again yet? Merkel says no. pic.twitter.com/H6mo1zX6iS

