Αεροσκάφος με 21 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αεροσκάφος κατέπεσε στη συνοικία Γουόλερ στο Τέξας, με τις εικόνες που έρχονται από το σημείο του δυστυχήματος να δείχνουν τα συντρίμμια του αεροπλάνου, ενώ το αεροπλάνο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 21 άτομα. Σύμφωνα με το FOX 26, και οι 21 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το αεροσκάφος, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Plane reportedly carrying 21 people crashes in Waller County, Texas – local media

There is no information on casualties currently – the wreckage is ablaze. pic.twitter.com/22viSL9ZyG

