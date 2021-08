Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ράφα Ναδάλ από τον Λόιντ Χάρις στην Ουάσινγκτον και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα ιστορικό επίτευγμα.

Πρόκειται για ένα νέο career high του κορυφαίου έλληνα τενίστα, ο οποίος βρίσκεται μεν κάτω από τους Μεντβέντεφ (Νο 2) και Νόβακ Τζόκοβιτς (No 1), ωστόσο βρίσκεται ψηλά στη φετινή βαθμολογία, με το ενδεχόμενο να ανέβει κι άλλη θέση να φαίνεται πολύ πιθανό.

Ο Ράφα Ναδάλ, από την άλλη, βρίσκεται εκτός τριάδας πρώτη φορά μετά το 2017, ενώ ο Τσιτσιπάς ανεβαίνει σταθερά, παραμένοντας στο top 5 εδώ και δυόμισι χρόνια.

Δείτε την ανάρτηση:

🚨 NEW WORLD NO. 3 🚨

🇬🇷 @steftsitsipas moves to a career-high in the @FedEx ATP Rankings 👏 pic.twitter.com/7G33xgnCbb

— ATP Tour (@atptour) August 9, 2021