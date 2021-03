Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη ζωή του Σέρχιο Ράμος και θα προβληθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στην Ισπανία και τον Ιούνιο στον υπόλοιπο κόσμο.

Το νέο τρέιλερ λοιπόν είναι άκρως αποκαλυπτικό. Θα δείτε τον Ράμος να μιλάει για την ομάδα από όπου ξεκίνησε η σπουδαία καριέρα του, να αναλύει την πορεία του μέχρι την κορυφή, για τη γυναίκα του, το lockdown και να αποκαλύπτει τη μέρα της… φυγής του από τη Ρεάλ!

Δείτε το βίντεο:

SAVE THE DATE 📌

⚠️ No os perdáis #LaLeyendaDeSergioRamos 🎬

🗓 El 9 de abril en @PrimeVideoES y el 18 de junio en el resto del mundo.

⚠️ Don’t miss #TheLegendOfSergioRamos 🎬

🗓 9 April on Prime Video in Spain and 18 June in the rest of the world. pic.twitter.com/rms0NsVHWV

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 24, 2021