Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εμφανώς χαρούμενος για το βραβείο του MVP του All Star Game στη νίκη της ομάδας του ΛεΜπρόν απέναντι σε εκείνη του Ντουράντ με 170-150 και στάθηκε μετά το τέλος του ματς στην παρουσία του γιου του αλλά και της οικογένειας του στο γήπεδο.

«Την Κυριακή η τράπεζα είναι κλειστή, αλλά πήρα τηλέφωνο και άνοιξε», ήταν το πρώτο σχόλιο του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς για το εντυπωσιακό 16/16 σουτ στο σπουδαίο ματς που έγινε τα ξημερώματα.

Στη συνέχεια, ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στο καθαρά αγωνιστικό και έκανε μία αναφορά στην οικογένειά του: «Το διασκεδάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ εύκολο να παίξεις με τέτοιους συμπαίκτες. Ήταν πολύ ωραίο να έχω εδώ τους ανθρώπους μου, τον γιο μου. Αυτό θα το θυμάμαι».

Ο Ελληνας άσος είχε στο πλευρό του την σύντροφό του, Μαράια, αλλά και τον γιο του, Λίαμ Τσαρλτς, με τον οποίο έκανε… κολπάκια για την μπάλα. Η κάμερα της μετάδοσης του αγώνα τον «συνέλαβε» να έχει τον γιο του στις γραμμές του κορτ και να παίζει με την μπάλα και στην συνέχεια ο μικρός Λίαμ να την αρπάζει και να του την πασάρει με… ακρίβεια.

Giannis and his son Liam Antetokounmpo with an incredible pre-#NBAALLSTAR moment 🥰

pic.twitter.com/5MJdtbVJiS

— Billy Heyen (@BillyHeyen) March 8, 2021