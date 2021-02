Η ήττα από τη Γουέστ Χαμ ήταν μία από τις οκτώ φετινές της Τότεναμ στην Premier League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός κατάφερε να καταγράψει αρνητικό επίτευγμα, όντας ο χειρότερος προπονητής από το 2008.

Τελευταία φορά που κάποιος είχε τόσο κακή επίδοση, ήταν ο Ζοντ Ράμος με τις 14 απώλειες βαθμών και την 11η θέση. Ωστόσο ακόμα και εκείνη την προβληματική χρονιά, οι «Σπερς» κατάφεραν να κατακτήσουν το League Cup καταφέρνοντας να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Φέτος έχει ακριβώς την ίδια ευκαιρία με εκείνη, έχοντας όμως απέναντι του την πολύ δυνατή Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό.

Jose Mourinho has worst Premier League record of any Tottenham manager since Juande Ramos https://t.co/IPxs9K6dEl

