Ένα demo των πρώτων χρόνων των Radiohead, με τίτλο «Gripe», το οποίο ηχογραφήθηκε όταν το συγκρότημα ήταν ακόμα στο σχολείο θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Τα άλλα τρία τραγούδια είναι τα «Happy Song», «To Be A Brilliant Light» και «Sinking Ship».

Η κασέτα συνοδεύεται από χειρόγραφες σημειώσεις και ετικέτες σχεδιασμένες από τον αρχηγό του alternative rock συγκροτήματος, Τομ Γιορκ.

Την περίοδο ηχογράφησης του demo (1987-89), το συγκρότημα – μέλη του οποίου ήταν οι Τζόνι και Κόλιν Γκρίνγουντ, Εντ Ο’ Μπράιαν και Φίλιπ Σέλουαϊ – ήταν γνωστό ως On A Friday, από την ημέρα της εβδομάδας που έκανα πρόβα.

A Radiohead demo tape from the 1980s, when they were still called On A Friday, is up for auction this month. Three of its six songs have never leaked. https://t.co/pPcDZTLlie pic.twitter.com/ds2hIiFTIN

— Stereogum (@stereogum) January 18, 2021