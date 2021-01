Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ από τα πρακτορεία AFP και Xinhua.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

— HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021