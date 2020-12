Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν απολαυστικός το Νοέμβρη και αναδείχθηκε επάξια ο ποδοσφαιριστής του μήνα στην Premier League.

Ο Πορτογάλος ήταν με διαφορά ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν εκείνος που κατάφερε να την επαναφέρει κοντά στην τετράδα, έχοντας σε τέσσερις αγώνες τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Χωρίς αμφιβολία, ο Φερνάντες είναι ο άνθρωπος που έχει αλλάξει την εικόνα ολόκληρης της ομάδας από την ημέρα που έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November…

✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu

— Premier League (@premierleague) December 11, 2020