Στον επίσημο πρωθυπουργικό λογαριασμό του στο Τwitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε τη μελέτη των επιφανών οικονομολόγων Mauro Testaverde (ανώτερος οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας) και Gordon Betcherman (επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ottawa) με τίτλο: «Πώς να προστατέψεις θέσεις εργασίας στην εποχή της πανδημίας: Μαθήματα από την εμπειρία της Ελλάδας».

Στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη η οποία είναι στ’ αγγλικά, ο πρωθυπουργός τονίζει:

«H Ελλάδα, όπως οι περισσότερες χώρες, έδωσε τη μάχη για την προστασία της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τις προσπάθειές μας να πετυχαίνουν και τις πολιτικές μας να επικυρώνονται. Ο επόμενος στόχος μας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αδιάλειπτη εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας».

Greece, like most countries, has wrestled with the issue of job retention during the pandemic. It's heartening to see our efforts succeed and our policies validated. Our next goal is job creation and the continuing implementation of our reform agenda. https://t.co/8TXzvW1P4g

