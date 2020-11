Το μεσημέρι της Κυριακής συνέβη 4η φορά στα 7 φετινά. Ενενηντάλεπτο με τον Ζλάταν να βάζει την υπογραφή του σε ένα ακόμα παιχνίδι. Αυτήν την φορά κόντρα στην Ουντινέζε.

Ο Σουηδός, με ένα γκολ που μόνο αυτός μπορεί να πετύχει, έδωσε τη λύση στη Μίλαν και την οδήγησε σε ένα ακόμη ματς στη νίκη.

Σε ένα πρωτάθλημα όπου όλα κυμαίνονται γύρω από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο σουηδός επιθετικός έχει πάρει όλη την προσοχή στην εκκίνηση της σεζόν.

Τι και αν βαδίζει προς τα 40, ο «Μπέντζαμιν Μπάτον» Ιμπραΐμοβιτς περνά τη δεύτερη νιότη του στη Μίλαν.

Μετά το παιχνίδι κόντρα στη Ρόμα, εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τα πεπραγμένα του σε αυτήν την ηλικία: «πάθος» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αυτά που πετυχαίνει φεύγουν από τα όρια της λογικής.

Θα μπορούσε να είναι ο Φάουστ της σύγχρονης εποχής, με τον Γκαίτε να έχει αρκετό υλικό για να χτίσει μια ιστορία γύρω από αυτόν.

H σύλληψη του Γκαίτε έχει ως εξής: παρουσιάζει τον Φάουστ ως έναν άνθρωπο που έχει φτάσει να κατέχει όλη την υπάρχουσα γνώση της εποχής, αλλά νιώθει πως δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά τίποτα στη ζωή του. Και έρχεται ο Διάβολος και πραγματοποιεί όλες τις επιθυμίες του.

Στην περίπτωση του Ζλάταν υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Μια καριέρα γεμάτη τίτλους, επιτυχίες και ρεκόρ. Σε οποιαδήποτε ομάδα όπου αγωνίστηκε άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του.

Αλλά για το σουηδό επιθετικό υπάρχει ακόμα το κίνητρο να αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους.

Μετά την περιπέτειά του στην Αμερική με τους Λος Αντζελες Γκάλαξι, έρχεται και πάλι στη ζωή του η Μίλαν.

Επιστρέφει στους Ροσονέρι στα ποδοσφαιρικά του «γεράματα» όχι για να κλείσει απλώς την καριέρα του. Αλλά για να κατακτήσει ακόμα περισσότερα. Να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Πλησιάζοντας την επέτειο του χρόνου από το γυρισμό του, η Μίλαν πραγματοποιεί μια αήττητη πορεία 23 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.

Τελευταία φορά όπου ηττήθηκε ήταν στις 2 Μαρτίου. Εκείνο το 1-2 από την Τζένοα στο Σαν Σίρο.

Αυτή η πορεία έχει την υπογραφή του Ζλάταν. Ο σουηδός επιθετικός σε αυτό το διάστημα έχει απολογισμό 19 γκολ και 7 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Ροσονέρι.

Mάλιστα, όσον αφορά το ιταλικό πρωτάθλημα μετά την επανέναρξή του ύστερα από την καραντίνα, είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ στη Serie A: 19 (14 γκολ και πέντε ασίστ).

«Αν ήμουν εδώ από την αρχή της σεζόν, θα είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα» είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, και όσο και αν ακούγεται εκτός λογικής αυτή η δήλωση στα μέσα της περασμένης περιόδου, τόσο προφητική παρουσιάζεται στην αρχή της σεζόν.

Η ομάδα του Στέφανο Πιόλι πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της εδώ και 25 χρόνια, με τους οπαδούς της να κάνουν όνειρα για ένα πρωτάθλημα ύστερα από μια δεκαετία ελέω Ζλάταν.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Ιμπραΐμοβιτς βρίσκεται σε…beast mode.

Κόντρα στην Ουντινέζε σκόραρε για 6η συνεχόμενη φορά σε παιχνίδι της Μίλαν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Από το 1994-1995 άλλες δύο φορές παίκτης των Ροσονέρι το έχει καταφέρει αυτό.

Ο ένας είναι ο Αντρέι Σεφτσένκο το 2001, ενώ ο άλλος είναι και πάλι ο Ζλάταν (2012).

Με τη συμμετοχή του Ζλάταν να μη σταματάει εκεί, καθώς ήταν ο βασικός υπεύθυνος (2 γκολ) που η Μίλαν έκανε διπλό στο Τζουσέπε Μεάτσα σε ντέρμπι με την Ίντερ έπειτα από δέκα χρόνια.

Σε παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Ρόμα ο Ζλάταν έφτασε τα 57 γκολ με τη Μίλαν στο Καμπιονάτο. Ακριβώς δηλαδή όσα έχει βάλει και με τη φανέλα της Ίντερ, αλλά με τους Ροσονέρι να το έχει κάνει σε πέντε παιχνίδια λιγότερα (82).

3 – Only three times a #ACMilan’s player has scored in six Serie A matches in a row in the three points for a win era, since 1994/95:

– Andriy Shevchenko (in 2001)

– Zlatan #Ibrahimovic (current streak and also in 2012).

Supremacy.#UdineseMilan #SerieA pic.twitter.com/SPr3eaFqTp

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 1, 2020