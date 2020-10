Με προσέλευση φιλάθλων και μάλιστα με έναν αριθμό ρεκόρ, θα πραγματοποιηθεί η αποψινή αναμέτρηση ανάμεσα στην Κράσνονταρ και την Τσέλσι για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Όπως ενημέρωσε ο πολύ έγκυρος δημοσιογράφος της Τσέλσι, Νιζάρ Κινσέλσα, 11.000 Ρώσοι οπαδοί των γηπεδούχων θα δώσουν το παρών στην αποψινή αναμέτρηση εναντίον της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στη φετινή διοργάνωση, καθώς ο αριθμός αναλογεί σχεδόν στο 33% της χωρητικότητας του γηπέδου.

Μια είδηση που έρχεται να δώσει μια «ένεση» αισιοδοξίας στην ποδοσφαιρική κοινότητα, εν μέσω του δεύτερου κύματος του κορωνοϊού…

Chelsea’s first match in front of fans since Everton (H) in March. 11,000 home fans will be allowed into the 35,000 seater Krasnodar Stadium. 3,662 miles away from London. #CFC #UCL

