Επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στις 26 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην Αθήνα ο επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών,Νίκο Δένδια, θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα» δήλωσε η Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ζαχάροβα, κατά τη διάρκεια των επαφών με την ελληνική ηγεσία, «προβλέπεται να συζητηθούν οι τρόποι ενεργοποίησης του πολιτικού διαλόγου, η εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, η ανάπτυξη των πολιτιστικό-ανθρωπιστικών σχέσεων».

«Επίσης προβλέπεται να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε διεθνή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στα Βαλκάνια και στον Καύκασο» συνέχισε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε, επίσης, ότι προγραμματίζεται η υπογραφή μνημονίου για την διοργάνωση Έτους Ιστορίας Ρωσία-Ελλάδα το 2021.

