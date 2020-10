Διαδικτυακή δημοπρασία

Τι κοινό μπορεί να έχει ένα ξύλινο σκαρί - αντίγραφο σε μεγάλη κλίμακα του «Τζόλι Ρότζερ», του πλοίου που κυβερνούσε ο Κάπτεν Χουκ στο παραμύθι «Πίτερ Παν» - με το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τζο Τζάκσον - πατέρας του μετέπειτα βασιλιά της ποπ Μάικλ -, με το οποίο ξεκίνησε και η καριέρα των Jackson 5; Είναι δύο από τα περίπου 80 αντικείμενα που ανήκαν στον Μάικλ Τζάκσον και τα οποία βγαίνουν για πρώτη φορά στο σφυρί μετά τη ματαίωση ανάλογης δημοπρασίας πριν από 11 χρόνια και ενώ ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Τα βλέμματα των απανταχού θαυμαστών του Μάικλ Τζάκσον είναι στραμμένα τώρα στις 23 Οκτωβρίου, οπότε και θα λήξει το περιθώριο προσφορών για τη διαδικτυακή δημοπρασία από τον οίκο Γκέρσνι. Ανάμεσα στα προς πώληση αντικείμενα που ξεχωρίζουν είναι ένας χάλκινος Πίτερ Παν, ένα από τα πολλά γλυπτά που κοσμούσαν την έπαυλη του τραγουδιστή στην Καλιφόρνια, τη Neverland, η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 30.000 και 40.000 δολαρίων. Επίσης το ύψους 2,5 μ. χάλκινο άγαλμα μιας Νίκης με την υπογραφή του σπουδαίου καλλιτέχνη του 19ου αι. Αντονέν Μερσιέ - αντίγραφα του ίδιου έργου ανήκουν στις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιγκτον - η τιμή του οποίου αναμένεται να κυμανθεί ανάμεσα σε 75.000 και 85.000 δολάρια.

Το ξύλινο μοντέλο καραβιού που συνδέεται με τον Κάπτεν Χουκ και το οποίο αναμένεται να αλλάξει χέρια προς 30.000 έως 40.000 δολάρια εκτιμάται πως ήταν δώρο της στενής φίλης του Ελίζαμπεθ Τέιλορ με αφορμή κάποια Χριστούγεννα που πέρασαν μαζί. Και πρόκειται μάλλον για ένα από τα πιο χαμηλών τόνων δώρα που αντάλλαξαν οι δύο αστέρες στην πορεία της φιλίας τους, καθώς μεταξύ άλλων η Τέιλορ είχε χαρίσει στον Τζάκσον έναν ελέφαντα κι εκείνος με τη σειρά του της είχε προσφέρει κοσμήματα με τα αγαπημένα της διαμάντια, ανάμεσά τους κι ένα δαχτυλίδι με ένα διαμάντι 17 καρατίων.

Το πρώτο συμβόλαιο

Ιδιαίτερη σημασία για τους συλλέκτες φαίνεται ωστόσο πως θα έχουν τα προς δημοπράτηση αντικείμενα που συνδέονται με την καριέρα του Μάικλ Τζάκσον, όπως το αυθεντικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο πατέρας του Τζο με την εταιρεία Στιλτάουν Ρέκορντς θέτοντας τα θεμέλια της πορείας του συγκροτήματος Jackson 5 στις 21 Νοεμβρίου 1967. Το ταλαιπωρημένο από τον χρόνο έγγραφο εκτιμάται ότι θα πουληθεί μεταξύ 50.000 και 100.000 δολαρίων.

Το απόλυτο αντικείμενο του πόθου για τους συλλέκτες και τους φανατικούς θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον θεωρείται ένα σπάνιο δισκάκι 45 στροφών, το οποίο περιλαμβάνει τη δοκιμαστική εγγραφή για ορισμένα από τα πρώτα τραγούδια των Jackson 5 και περιλαμβάνει τα «Big Boy» και «Some Girls Want Me For Their Lover», με τους τίτλους να είναι γραμμένοι με στυλό και στις δύο πλευρές του δίσκου. Η τιμή του αναμένεται να φτάσει τις 20.000 δολάρια.

Ενδιαφέρουσα πτυχή αποτελεί το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 2009, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Τζάκσον, ένας άλλος οίκος δημοπρασιών σχεδίαζε να διαθέσει 1.400 προσωπικά είδη του ποπ σταρ προς πώληση. Η διαδικασία σταμάτησε όμως όταν ο βασιλιάς της ποπ

υπέβαλε αγωγή απαιτώντας πίσω τα υπάρχοντά του, ενώ αρχικά είχε παραχωρήσει εξουσιοδότηση για την πώλησή τους. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή του συλλέκτη Ρισάρ Λε Πουάν από τον Καναδά που ενδιαφερόταν να αγοράσει περί τα 170 αντικείμενα, ο οποίος υπέβαλε αγωγή αξίας 5 εκατ. δολαρίων εναντίον του οίκου και του διαχειριστή της περιουσίας του Τζάκσον. Το 2011 επιτεύχθηκε συμφωνία και 64 από τα αντικείμενα του τραγουδιστή πέρασαν στα χέρια του συλλέκτη, σύνολο που αποτελεί τον πυρήνα της τρέχουσας δημοπρασίας.