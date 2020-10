Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στα αστέρια του Champions League ξεκινά απόψε (21/10, 22:00) με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να κοντράρεται με τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στα Social Media, προανήγγειλε τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Γάλλους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με ένα βίντεο από στιγμές της ομάδας στο Champions League.

«Απόψε στο κάστρο μας επιστρέφουν τα αστέρια του UEFA Champions League! Πάμε ΘΡΥΛΕ!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική δημοσίευση.

Δείτε την παρακάτω:

