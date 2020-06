Μηνύματα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Βάλντις Ντομπρόβσκις στα «ΝΕΑ», για το ευρω-πακέτο

Σφήνα εποπτείας για τα 32 δισ. ευρώ



«Για την Ελλάδα, πράγματι υπάρχει ακόμη η ενισχυμένη εποπτεία και

θα είναι προφανώς ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη…»



•Με συγκεκριμένα ορόσημα η εκταμίευση των δόσεων της χρηματοδότησης

•Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος της Επιτροπής Πισσαρίδη στην υλοποίηση του πρότζεκτ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κινδυνεύουν 20.000 ακίνητα



•Ενώ ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από 550.000 ιδιοκτήτες•Ποιοι είναι στο κόκκινο

Μετά τη φυλετική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Η Αμερική φλέγεται, ο Τράμπ παραληρεί



•Γιάννης Αντετοκούνμπο: enough is enough



ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ •Τι είδε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Θράκη Γράφουν Πέτρος Λιάκουρας, Αγγελος Συρίγος

