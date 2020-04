Θρήνος για τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο σπουδαίος προπονητής έχασε τη μητέρα του, η οποία αποτελεί ένα από τα χιλιάδες θύματα του κοροναϊού στην Ισπανία.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Μάντσεστερ Σίτι, η Ντολόρες Σάλα Καριό άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών και προστέθηκε στην μακρά λίστα των θυμάτων του φονικού ιού Covid-19 στην Ισπανία.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε τα συλλυπητήρια προς τον Πεπ και όλη την οικογένειά του για τον χαμό της αγαπημένης του μητέρας.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020