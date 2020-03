Και την καραντίνα «έσπασε» και το αμάξι του τράκαρε και αναστάτωση προκάλεσε… Μάλλον το πρόγραμμα που είχε ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν ήταν καλό…

Ο αμυντικός της Μπάγερν αγνόησε τις οδηγίες για κατ’ οίκον περιορισμό και ταξίδεψε από το Μόναχο στη Λειψία, προκειμένου να επισκεφτεί τον γιο του.

Κατά τη μετάβαση του, ο έμπειρος αμυντικός διένυσε επιτυχώς τα 450 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, αλλά δεν συνέβη το ίδιο στην επιστροφή.

Ο Μπόατενγκ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «καβάλησε» στο πλάι του οδοστρώματος. Ευτυχώς, στο ατύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα, ενώ και εκείνος δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Όσο για το αυτοκίνητο του, αυτό υπέστη ζημιές 25.000 ευρώ. Πιθανώς, ο ποδοσφαιριστής άκουσε και μία… κατσάδα από τους παράγοντες της Μπάγερν για την απόφαση του να οδηγήσει αυτή την περίοδο.

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros (TV Oberfranken & Bild) pic.twitter.com/2KyLTSBVLM

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 31, 2020