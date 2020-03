Για υβριδική απειλή και αποσταθεροποιητική ενέργεια κατά της Ελλάδας με υποκίνηση της Τουρκίας μίλησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφορικά με την προσφυγική κρίση των τελευταίων ημερών κατά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τον αρμόδιο για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα υφυπουργό των ΗΠΑ ότι «τη μαζική και οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμών στα σύνορά μας, με όρους πραγματικής εισβολής, που συνιστά αποσταθεροποιητική ενέργεια και υβριδική απειλή εναντίον της χώρας μας, με υποκίνηση της Τουρκίας».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επικεντρώθηκε στην πίεση που υφίστανται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με τις αυξανόμενες ροές από την Τουρκία, μεταναστών τρίτων χωρών, που δεν προέρχονται από τη Συρία επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διαφυλάξει τα σύνορά της, που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στο στρατιωτικό τομέα και αναδείχθηκε η ουσιαστική συνεισφορά της Ελλάδος στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Superb meeting with Minister @npanagioto and DAS Palmer — strong alignment of views on deepening our defense relationship after #MDCA update, our support for efforts to secure Greek and EU borders and cooperation in @NATO. pic.twitter.com/T0lUrFoE08

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 6, 2020