39 years ago, 21 people tragically lost their lives in the Karaiskakis Stadium disaster. They will live on in our memory forever, and we will fight so that these things never happen again. 🌹⚫ Πριν από 39 χρόνια, 21 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα συνεχίσουν να ζουν στην μνήμη μας για πάντα, και εμείς θα μαχόμαστε έτσι ώστε, παρόμοια περιστατικά να μην συμβούν ποτέ ξανά. #olympiacos #NeverForgotten1981 #Gate7