Διατροφή και καλλυντική θεραπεία

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Duke των Η.Π.Α. δημοσίευσε μια πρωτοποριακή έρευνα, η οποία αποδείκνυε ότι η τοπική χρήση βιταμίνης C σε πειραματόζωα μείωνε τις φθορές που προκαλούσε η UVB ακτινοβολία στο δέρμα τους. Όπως ήταν φυσικό, το πόρισμα της μελέτης εξαπλώθηκε ταχύτατα παγκοσμίως και η κοσμετολογία ανακάλυψε ένα από τα πιο δραστικά συστατικά που μπορούσαν να καταπολεμήσουν τη φωτογήρανση και τις δυσχρωμίες που προκαλούσε ο ήλιος.

Πάντως, είναι γεγονός ότι η βιταμίνη C ή αλλιώς ασκορβικό οξύ αποτελεί σημείο αναφοράς στην κοσμετολογία. Δηλαδή, όποτε οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα νέο συστατικό αντιγήρανσης, το συγκρίνουν με τη βιταμίνη C, για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά του.

Η βιταμίνη με τα πολλά ονόματα

Ψάχνουμε μια καλλυντική σύνθεση με βιταμίνη C; Ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε ότι την περιέχει είναι να ελέγξουμε την ετικέτα με τα συστατικά της, όπου δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναγράφεται ως βιταμίνη C. Άλλες ονομασίες και μορφές της που χρησιμοποιούνται συνήθως στα καλλυντικά είναι: ascorbic acid, L-ascorbic acid, ascorbyl palmitate, sodium ascorbyl phosphate, retinyl ascorbate, tetrahexyldecyl ascorbate και magnesium ascorbyl phosphate. Όλες αυτές οι μορφές βιταμίνης C έχουν αποδειχθεί πιο σταθερές, άρα και αποτελεσματικές στις καλλυντικές συνθέσεις. Όπως όλα τα αντιοξειδωτικά, έτσι και η βιταμίνη C είναι ευάλωτη στο φως και τον αέρα. Άρα, επιλέγουμε καλλυντικά με σκούρες και αεροστεγείς συσκευασίες. Αφού τις ανοίξουμε, τις κρατάμε σε σκιερό και στεγνό περιβάλλον.

Η βιταμίνη-«κλειδί»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βιταμίνη C είναι τα «κλειδί» για την επανόρθωση, την αναδόμηση και τη διατήρηση των υγιών κυττάρων σε όλο τον οργανισμό. Αυτό, όμως, που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα είναι η ικανότητά της να αυξάνει θεαματικά την παραγωγή κολλαγόνου. Στο δέρμα μας υπάρχουν κάποια κύτταρα που λέγονται ινοβλάστες, τα οποία παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη, δηλαδή τις πρωτεΐνες που διατηρούν το δέρμα ελαστικό και τονωμένο. Όμως, καθώς μεγαλώνουμε, αυτή η παραγωγή φθίνει. Η βιταμίνη C είναι εκείνη η ουσία που διεγείρει τους ινοβλάστες να συνεχίζουν να παράγουν τις πρωτεΐνες της νεότητας.

Τα οφέλη της στο δέρμα:

Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. Λειαίνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Αναστρέφει τη διαδικασία της φωτογήρανσης. Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, άρα και τη σωστή οξυγόνωση των κυττάρων. Δυναμώνει τα τοιχώματα των αγγείων και καταπολεμά τις ευρυαγγείες. Αυξάνει τη φωτεινότητα του δέρματος. Καταπολεμά την υπερμελάγχρωση και τις δυσχρωμίες. Προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία. Απομακρύνει τα κατεστραμμένα κύτταρα και προλαμβάνει την καταστροφή νέων.

Για φωτεινή επιδερμίδα

Όταν η βιταμίνη C συνδυάζεται με το γλυκολικό οξύ και τους απολεπιστικούς κόκκους, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Κι αυτό γιατί απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα και η βιταμίνη C εισχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος στην επιδερμίδα.

Πλάνο Ομορφιάς

Για το ντεμακιγιάζ, επιλέγουμε μια βιταμινούχα λοσιόν για πρόσωπο και μάτια, χωρίς οινόπνευμα, που θα αναζωογονήσει και θα αποκαλύψει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.

Mία-τρεις φορές την εβδομάδα (ανάλογα με την ευαισθησία της επιδερμίδας μας) κάνουμε απολέπιση με βιταμίνη C και οξέα φρούτων. Αν δεν μας αρέσει το τρίψιμο, χρησιμοποιούμε μια μάσκα που κάνει πίλινγκ.

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε έναν ορό λάμψης με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και υαλουρονικό οξύ.

Τρώγοντας έρχεται… η ομορφιά

Εκτός από την καλλυντική θεραπεία με την τοπική εφαρμογή της βιταμίνης C, ενισχύουμε την καθημερινή διατροφή μας με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C – κάτι που επιβάλλεται, ιδίως αν είμαστε καπνιστές, γιατί το τσιγάρο μειώνει τα επίπεδά της στον οργανισμό.

Οι πιο πλούσιες τροφές σε περιεκτικότητα αυτής της ουσίας είναι οι εξής:

Πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, μούρα, δαμάσκηνα, ροδάκινα, μάνγκο,σπανάκι, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, πιπεριές, όσπρια

Όπως αναφέρει και ο διάσημος δερματολόγος δρ. Murad, «για να αποκτήσουμε λαμπερή, όμορφη και υγιή επιδερμίδα, πρέπει να υιοθετήσουμε μια άλλη φιλοσοφία ζωής, που να περιλαμβάνει τη φροντίδα με τα κατάλληλα καλλυντικά, την πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών ουσιών και την αποβολή βλαβερών συνηθειών, όπως π.χ. το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ξενύχτια».