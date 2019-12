Στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία δύο αγώνων επιστρέφει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greak Freak είχε χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ωστόσο, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και θα αγωνιστεί κανονικά απόψε στο εκτός έδρας παιχνίδια των «ελαφιών» με τους Σικάγο Μπουλς.

Ο Ελληνας σούπερ σταρ είναι πανέτοιμος για μια ακόμα μεγάλη παράσταση και θα δώσει κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Σικάγο (03:00 ώρα Ελλάδας).

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι οι Μπακς τα πήγαν εξαιρετικά στα δύο παιχνίδια που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης, πετυχαίνοντας δύο νίκες.

Συνολικά τη φετινή σεζόν οι Μπακς έχουν ρεκόρ 3-0 χωρίς τον Αντετοκούνμπο. Εκτός από τον Γιάννη, επιστρέφει στη δράση και ο Έρικ Μπλέντσο, ο οποίος επίσης είχε χάσει τα τελευταία παιχνίδια.

Giannis Antetokounmpo and Eric Bledsoe are both AVAILABLE tonight in Chicago.

Wesley Matthews is OUT with a right thigh contusion. https://t.co/6TEntrgenm

