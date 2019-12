Οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν τη Γερουσία μπορεί να επιτρέψουν την κλήτευση μαρτύρων στη δίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον επόμενο μήνα, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Μιτς ΜακΚόνελ.

«Δεν έχουμε αποκλείσει τους μάρτυρες», είπε ο ΜακΚόνελ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο ΜακΚόνελ πρόσθεσε ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι δεν έχει ακόμη στείλει τα απαιτούμενα έγγραφα στη Γερουσία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι θα καθυστερήσει μέχρι τουλάχιστον τον Ιανουάριο. «Είμαστε σε αδιέξοδο: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέχρι η πρόεδρος (Πελόζι) να στείλει τα έγγραφα. Επομένως, καλές διακοπές», είπε.

Ο ΜακΚόνελ κατηγόρησε την Πελόζι ότι προσπαθεί να επιβάλει στη Γερουσία το πώς θα διεξαχθεί η δίκη, όμως εκείνος δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. «Νομίζει ότι μπορεί να μας πει πώς να κάνουμε τη δίκη», είπε. Απέρριψε επίσης, χαρακτηρίζοντάς την «κοροϊδία», την αντίληψη ότι μια δίκη στη Γερουσία θα ήταν αμερόληπτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είπε, ότι οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, όπως ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της μειοψηφίας και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, δεν είναι αμερόληπτοι.

Νωρίτερα, μέσω του Twitter, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε την Πελόζι ότι προκάλεσε «την πιο άδικη δίκη στην ιστορία του αμερικανικού Κογκρέσου και τώρα ζητά αμεροληψία από τη Γερουσία, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες».

Pelosi gives us the most unfair trial in the history of the U.S. Congress, and now she is crying for fairness in the Senate, and breaking all rules while doing so. She lost Congress once, she will do it again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019