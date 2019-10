Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει» για να διασφαλίσει μία συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ενωση περιμένει την επικύρωση της συμφωνίας διαζυγίου από την βρετανική πλευρά.

«Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μου προξενεί πάντα λύπη, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να κοιταζόμαστε και να λέμε ότι κάναμε ό,τι ήταν στις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η έξοδος είναι συντεταγμένη», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Mάλιστα ο ίδιος τόνισε πως το Brexit είναι «σπατάλη χρόνου και ενέργειας» και συνέχισε.

«Στην πραγματικότητα, με πείραξε που αφιέρωσα τόσο μεγάλο μέρος αυτής της θητείας να ασχολούμαι με το Brexit, όταν δεν έχω σκεφτεί τίποτα λιγότερο από το πώς αυτή η Ένωση θα μπορούσε να είναι καλύτερη για τους πολίτες της – σπατάλη χρόνου και σπατάλη ενέργειας», πρόσθεσε ο Γιούνκερ.

«Ένα Brexit χωρίς συμφωνία δεν θα είναι ποτέ μία απόφασή μας», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ καταχειροκροτούμενος από τους ευρωβουλευτές.

