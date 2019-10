Το πρώτο ημίχρονο ήταν ίσως το καλύτερο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην φετινή Premier League.

Η ομάδα του Σόλσκιερ έδειξε ανωτερότητα και όρεξη στα πρώτα 45 λεπτά και προηγήθηκε με τον Ράσφορντ στο 36ο λεπτό. Οι παίκτες της Λίβερπουλ δικαίως φωνάζουν για φάουλ στην αρχή της φάσης σε μαρκάρισμα πάνω στον Οριγκί.

Η φάση εξετάσθηκε στο VAR και τελικά το γκολ κατοχυρώθηκε.

Δείτε το γκολ:

Huge VAR controversy at Old Trafford!

Rashford puts #MUFC in front but #LFC claim Lindelof fouled Origi in the build up.

Should it have been given?

📺 Watch on Sky Sports Premier League

📱 Follow #MUNLIV here: https://t.co/0CMEdK4Gw5

📲 Download the @SkySports app! pic.twitter.com/E4299J1Mvh

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019