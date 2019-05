Σε παγιδευμένο δέμα αποδίδουν οι αρχές την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον κεντρικό πεζόδρομο Βικτόρ Ουγκό της Λιόν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μια πρώτη αντίδραση, έκανε λόγο για "επίθεση", από την οποία δεν υπήρξαν νεκροί.

Νωρίτερα, πηγές της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δικαστικών αρχών ανέφεραν ότι ένα παγιδευμένο δέμα, που ήταν τοποθετημένο στο οδόστρωμα εξερράγη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βόμβα περιείχε "καρφιά και βίδες".

Ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας διαβεβαίωσε ότι η ζωή των τραυματιών δεν κινδυνεύει και ότι φέρουν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους.

BREAKING POSSIBLE TERROR ATTACK:

Injury toll following nail bomb explosion in downtown Lyon, France has risen to 10. French President Macron calls blast ‘an attack’. No word on perpetrator(s).

Developing...

