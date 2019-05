Ο Νικ Κύργιος το απόγευμα της Πέμπτης 16/5 έγινε ξανά πρωταγωνιστής για λάθος λόγους και με την εριστική συμπεριφορά, αλλά και τις πράξεις του ανάγκασε τον chair umpire να τον αποβάλει από την αναμέτρηση.

Ο Ελληνοαυστραλός μπορεί να πέταξε καρέκλα στο κορτ, να έβρισε τους πάντες και να αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Κάσπερ Ρουντ, ωστόσο έπεσε στα… μαλακά όσον αφορά την τιμωρία του.

Και αυτό γιατί τιμωρήθηκε μόνο με χρηματικό πρόστιμο, ύψους 20.000 ευρώ. Η ATP εκτός από την χρηματική ποινή του αφαίρεσε τους 45 πόντους που είχε κατακτήσει, ενώ φυσικά θα καλύψει μόνος τα έξοδα διαμονής του στη Ρώμη.

Kyrgios done for the day …. damn. got game penalty (bullshit) threw a chair onto court and packed his shit up pic.twitter.com/BXYgtKw3ww

— daniel (@scottipippen) May 16, 2019