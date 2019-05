Ένα ακόμα Grand Prix στη φετινή σεζόν, ένα ακόμα 1-2 από τις Marcedes! Πριν από δύο εβδομάδες στο Μπακού είχε αναδειχθεί νικητής ο Βάλτερι Μπότας και είχε ακολουθήσει στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ σήμερα στην Βαρκελώνη έγινε το αντιστρόφως ανάλογο.

Ο Βρετανός έκοψε πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας δεύτερο τον «ομόσταυλό» του και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 1.

Οι Mercedes έκαναν για πέμπτη σερί φορά το 1-2 και έγραψαν ιστορία, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι φέτος είναι αχτύπητες. Παράλληλα, αυτή ήταν η 76η νίκη για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μάλιστα πήρε έναν επιπλέον βαθμό, καθώς έκανε τον ταχύτερο γύρο. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός έχει 112 βαθμούς και ο Φινλανδός 105.

Από εκεί και πέρα, στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ο οποίος πάντως δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα μα απειλήσει τις Mercedes. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φέτελ, Λεκλέρκ, Γκάζλι, Μάγκνουσεν Σάινθ, Κβίατ και Γκοζάν.

Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1

That's five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR

— Formula 1 (@F1) May 12, 2019