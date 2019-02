Σε κατάσταση πολέμου έθεσε την Τετάρτη τη χώρα η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, για 48 ώρες, καθώς η ένταση με την Ινδία κλιμακώνεται σε επικίνδυνο βαθμό.

Όλες οι πληροφορίες συμφωνούν στο ότι οι σχέσεις των δύο πυρηνικών δυνάμεων επιδεινώνονται ραγδαία, με εκατέρωθεν καταρρίψεις μαχητικών και βομβαρδισμούς στόχων στο έδαφος, ενώ το ότι τέθηκαν σε ετοιμότητα και οι πυρηνικές στρατηγικές δυνάμεις των δύο κρατών με τον Στόλο της Ινδίας να έχει αποπλεύσει, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

«Ελπίζουμε η Ινδία να αντιληφθεί πως η κατάσταση έχει άσχημα επιδεινωθεί» ανέφεραν πακιστανικές πηγές που αποκάλυψαν την σύγκλιση του εθνικού συμβουλίου Διοίκησης και Ελέγχου των πυρηνικών στρατηγικών δυνάμεων, ενώ το Ισλαμαμπάντ φοβάται το ενδεχόμενο το Νέο Δελχί να ετοιμάζει ένα είδος «ναυτικού αποκλεισμού» στο Καράτσι και γι αυτό ενεργοποιήθηκαν αντιπλοικοί πύραυλοι Exocet, ενώ τέθηκαν σε readiness 1 λεπτού μαχητικά JF-17 και Mirage.

Το σύνολο των αεροπορικών βάσεων του Πακιστάν έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς επίσης και οι υποδομές πολιτικής προστασίας και τα νοσοκομεία της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας, Nirmala Sitharaman, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Bipin Rawat, ο Α/ΓΕΑ, Marshal Birender Singh Dhanoa και ο Α/ΓΕΝ, Sunil Lanba, προχώρησαν στην λήψη πολεμικών μέτρων μετά την συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας.

#Update: Another video of The army of #India in #Amritsar, Is mobilizing tanks near the border of #sialkot in #Pakistan. Also reports of lots of convoys of military personnel from India mobilizing and heading towards the region. pic.twitter.com/xDbIx5BNmF

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 27, 2019