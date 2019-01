Ως «γραμμάτιο» στους ευρωπαίους εταίρους το οποίο έπρεπε να ξεπληρωθεί από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζει το Politico την Συμφωνία των Πρεσπών και τη λύση του «Μακεδονικού», αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των τελευταίων μηνών με αναφορά και στις επισκέψεις ξένων πρωθυπουργών και της γερμανίδας καγκελάριου Αγγελα Μέρκελ σε Σκόπια και Αθήνα με στόχο να πείσουν τις κυβερνήσεις Ελλάδας και ΠΓΔΜ για την αναγκαιότητα της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Politico μάλιστα η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν το χρέος του Α. Τσίπρα στην ΕΕ για τη διάσωση της Ελλάδας το 2015.

Συγκεκριμένα η στήλη του Politico «Brussels Playbook» επικαλούμενη αξιωματούχους οι οποίοι δεν κατονομάζονται σημειώνει ότι το 2015 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι «θα έχει την ευκαιρία του μια μέρα να ξεπληρώσει για ένα ακόμη σχέδιο διάσωσης που τότε ήταν στα σκαριά».

Το Politico σημειώνει για την ευχαριστημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την «ώρα της πληρωμής» την ανάρτηση του επιτρόπου Γιοχάνες Χαν, μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή των Ελλήνων, στην οποία ανέφερε ότι η «δύναμη της έλξης» της ΕΕ είναι ακόμη αποτελεσματική.

This success could not have happened without the firm #EUaccession perspective for soon to be North Macedonia. This is the #EU power of attraction at its best, which brings stability and prosperity to the region at a time when destabilizing forces are on the rise. 2/4

