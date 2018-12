Συναγερμός σήμανε στις αυστριακές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο κέντρο της Βιέννης, με τη δημόσια ραδιοτηλόραση της Βιέννης να κάνει λόγο για έναν νεκρό.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό πυροβολισμών σε εστιατόριο στο κέντρο της Βιέννης, στην περιοχή Λούγκεκ ενώ νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

«Δύο άνθρωποι βρέθηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς σήμερα γύρω στη 1.30 (2.30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Λούγκεκ της Βιένης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα στο εστιατόριο Figlmüller, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Ωστόσο, ο ένας εκ των δύο τραυματιών κατέληξε. Ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ και τα δύο θύματα φέρουν τραύματα στο κεφάλι.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τουριστικό εστιατόριο κοντά στο ιστορικό κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, λίγα μέτρα από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αστυνομικών αρχών με αστυνομικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από τη Βιέννη και ελεύθερους σκοπευτές να βρίσκονται στο σημείο, ενώ η περιοχή γύρω από το εστιατόριο έχει αποκλειστεί.

«Έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό. Δεν είναι ακόμη σαφείς περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Austrian police say two people have been found with gunshot wounds in central Vienna, and an investigation is underway. https://t.co/OJbqbal2is

— The Associated Press (@AP) December 21, 2018