Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έκανε πέρα τους όρους «incel», «gas», «techlash» και αποφάσισε πως η λέξη της χρονιάς θα είναι ελληνική.

Ποια είναι όμως η λέξη που κατόρθωσε να βγάλει «νοκ άουτ» τους παραπάνω όρους;

Το λήμμα «toxic», δηλαδή τοξικός, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση, μιας και ανακηρύχθηκε η «Λέξη της Χρονιάς» για το 2018.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο εκδίδει το διάσημο λεξικό, κοινοποίησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ένα βίντεο ταξιδεύοντας πίσω στην αρχαιότητα προκειμένου να εξηγήσει την προέλευση της λέξης. Αξιοσημείωτο είναι δε το ταξίδι στο χρόνο ξεκινάει με ένα δηλητηριασμένο βέλος και καταλήγει στο σήμερα μένα μπουκάλι γεμάτο δηλητήριο.

Υπενθυμίζεται πως κάθε χρόνο το λεξικό της Οξφόρδης επιλέγει κάθε χρόνο τη λέξη της χρονιά, η οποία αντικατοπτρίζει «το ήθος, τη διάθεση ή τις ανησυχίες» που έντυσαν το εκάστοτε έτος. Ταυτόχρονα τονίζει ότι τα αγγλικά αλλάζουν διαρκώς.

