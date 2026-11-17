Ηχηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άκαμπτες πολιτικές, ανεφάρμοστες ρυθμίσεις και μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες του κλάδου στέλνει η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στη στάση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Με μία ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβασή της, η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, προειδοποιεί ότι η αδιαλλαξία της ευρωπαϊκής πλευράς απειλεί να οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο τις συνομιλίες που επαναλαμβάνονται στο Λονδίνο από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, υπονομεύοντας την προοπτική μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

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Η ελληνική πλοιοκτησία δεν αμφισβητεί την ανάγκη της «πράσινης» μετάβασης. Αντίθετα, ζητεί ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα οδηγεί σε πραγματική και μετρήσιμη μείωση των εκπομπών, χωρίς να επιβάλλει δυσανάλογα βάρη στη ναυτιλία, στο παγκόσμιο εμπόριο και, τελικά, στους καταναλωτές.

Η κριτική της ΕΕΕ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με τη Μελίνα Τραυλού, η Ελλάδα και τρία ακόμη κράτη – μέλη, που ελέγχουν συνολικά το 70% του ευρωπαϊκού στόλου, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την ΕΕ να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με ουσιαστική ευελιξία. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις τους δεν εισακούστηκαν.

«Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς μία τόσο έντονη πολιτική ανακολουθία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε αυτό το μείζον ζήτημα», υπογραμμίζει η πρόεδρος της ΕΕΕ.

Και συνεχίζει σε ακόμη αυστηρότερο τόνο: «Η μη ευέλικτη θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οδηγεί τη διαδικασία του IMO σε ακόμα ένα αδιέξοδο, υπονομεύοντας εκ των προτέρων τις διαπραγματεύσεις, αφού δεν επιτρέπει την ύπαρξη της αναγκαίας ευελιξίας που απαιτείται για μία επιτυχή έκβαση».

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Μάλιστα, η Μελίνα Τραυλού θέτει ευθέως το ερώτημα εάν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τελικά η διατήρηση των δικών της περιφερειακών μέτρων και των εσόδων που αυτά αποφέρουν, αντί της επίτευξης μιας παγκόσμιας, ισορροπημένης συμφωνίας.

Όπως επισημαίνει, «η ΕΕ στην πράξη αφήνει άλλα συμφέροντα να υπερισχύσουν έναντι μιας διεθνώς αποδεκτής λύσης για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας», επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ευρωπαίους πολίτες που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Όχι ανεφάρμοστες δεσμεύσεις

Η πρόεδρος της ΕΕΕ καλεί τα κράτη – μέλη του IMO «να αναγνωρίσουν ότι για να είναι αποτελεσματική μια ρύθμιση πρέπει να είναι ρεαλιστική, αναλογική και εφαρμόσιμη και να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές εμπορικές και επιχειρησιακές συνθήκες και τους πρακτικούς περιορισμούς του κλάδου».

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Ουσιαστικά ζητά να συνδεθούν οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με τις πραγματικές δυνατότητες της ναυτιλιακής αγοράς.

Η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα και το κόστος των εναλλακτικών καυσίμων, την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών ανεφοδιασμού, την τεχνολογική ωριμότητα των νέων λύσεων, αλλά και τον ανταγωνισμό για καθαρότερη ενέργεια από άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μη θεωρούνται τα εναλλακτικά καύσιμα η μοναδική οδός για την απανθρακοποίηση. Σύμφωνα με την ελληνική πλοιοκτησία, το νέο κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να αναγνωρίζει και να ενθαρρύνει όλες τις διαθέσιμες αποτελεσματικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παρεμβάσεων στα πλοία και των λειτουργικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

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«Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει, επίσης, να αναγνωρίζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και να μη βασίζεται μόνο στα εναλλακτικά καύσιμα», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Μελίνα Τραυλού.

Παράλληλα, η ΕΕΕ επισημαίνει ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του IMO δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ένα αυτοτελές εργαλείο που θα εξασφαλίσει από μόνο του την ενεργειακή μετάβαση. Αντίθετα, απαιτείται ένα εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο, ικανό να προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και στην πρόοδο της τεχνολογίας.

Όπως τονίζει η πρόεδρος της ΕΕΕ, «μια υπερβολικά στενή ερμηνεία της Στρατηγικής εντείνει τις διαφωνίες, οδηγώντας πάλι τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο». Τέλος καλεί τα κράτη – μέλη του ΙΜΟ να εξετάσουν όλες τις βιώσιμες λύσεις και να αξιοποιήσουν τα αποτελεσματικότερα στοιχεία τους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα παγκόσμιο, ισορροπημένο και διαχρονικά βιώσιμο πλαίσιο μείωσης των εκπομπών.