Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα είναι δύο ποδοσφαιριστές που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες φέτος. Ο πρώτος κινείται σε ρηχά νερά, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε πέρσι, ενώ ο δεύτερος έχει κάποιες αναλαμπές, αλλά του λείπει η διάρκεια και η συνέπεια. Γι’ αυτό και δεν έχει κερδίσει τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος συνήθως τον φέρνει από τον πάγκο. Αμφότεροι έχουν ωστόσο ένα κοινό. Τα καλά τους ματς ή τέλος πάντων τα παιχνίδια στα οποία έκαναν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους ήταν στο Conference League. Εκεί έχει σκοράρει και τα δύο φετινά του γκολ ο Ελίασον, εκεί και τα πέντε δικά του με τα κιτρινόμαυρα ο Κουτέσα.

Με δεδομένο ότι στην αυριανή ρεβάνς με τη Βαγιεκάνο θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Γιόβιτς και ο Νίκολιτς ενδέχεται να ανακατέψει την τράπουλα μεσοεπιθετικά, δεν αποκλείεται να δούμε τουλάχιστον τον έναν από τους δύο στο αρχικό σχήμα και τον άλλο να έρχεται από τον πάγκο. Ο,τι κι αν συμβεί, πάντως, η ΑΕΚ θα χρειαστεί ένα πολύ καλό ματς και από τους δύο που έχουν αποδείξει πως στην καλή τους μέρα μπορούν να αποδειχθούν κομβικοί. Ο Ελίασον εξάλλου έχει πετύχει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ της Ενωσης φέτος. Ηταν αυτός που ισοφάρισε στο Βέλγιο την Αντερλεχτ σε 1-1, στην πρώτη του συμμετοχή υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς, έχοντας μπει μάλιστα αλλαγή.

Το άλλο του γκολ ήταν στο 6-0 με την Αμπερντίν, ενώ έχει συνεργαστεί με τον Κουτέσα σε ένα ακόμη πολύ κρίσιμο γκολ για τον Δικέφαλο. Οταν από δική του σέντρα ο Ελβετός έκανε το 2-2 με κεφαλιά κόντρα στην Κραϊόβα στις καθυστερήσεις, βάζοντας την ΑΕΚ στην οκτάδα της league phase, για να τερματίσει τελικά τρίτη με το 3-2 από το πέναλτι του Γιόβιτς. Ο Ελίασον είχε ασίστ και στο 2-0 της ρεβάνς με την Αντερλεχτ, δίνοντας την τελική πάσα στον Κοϊτά που με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Από ασίστ του Ελίασον σκόραρε ο Κουτέσα και στη Σλοβενία με την Τσέλιε για την πρεμιέρα της league phase, αλλά εκεί η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1.

Οσο για τον Κουτέσα, πέρα από αυτά τα δύο γκολ με Κραϊόβα και Τσέλιε, έχει σκοράρει στην παράταση με τον Αρη Λεμεσού, όταν έγραψε το 2-1 και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην Ενωση, πριν τελειώσει τη δουλειά ο Γιόβιτς στο ντεμπούτο του με γκολ από ασίστ του Ελβετού. Επίσης έκανε το 2-0 απέναντι στην Αντερλεχτ με όμορφη ενέργεια, ενώ είχε βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και στο παιχνίδι με την Αμπερντίν. Αν θέλει να έχει ελπίδες για ανατροπή κόντρα στη Ράγιο, η Ενωση πρέπει να πάρει πράγματα από όλους όσοι αγωνιστούν και οι δύο συγκεκριμένοι μπορούν να εξελιχθούν σε παράγοντες της αναμέτρησης. Σχεδόν ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν είναι στο Conference και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σε αυτή τη διοργάνωση βρίσκουν περισσότερους χώρους, έχουν μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις τους και αυτό τους βοηθά να βγάζουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στο γήπεδο. Το αν και πόσους χώρους θα βρει βέβαια η ΑΕΚ αυτή τη φορά, θα εξαρτηθεί και από το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι η Βαγιεκάνο που έχει να υπερασπιστεί ένα μεγάλο σκορ.