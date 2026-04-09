«Κίτρινη κάρτα» βγάζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σε αίτημα της ιταλικής Hellenic Train που αφορά την εξαίρεση μέρους του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το σύστημα ασφαλείας ETCS.

Η απόφαση της Αρχής με αρκετούς αστερίσκους και σημαντικές επισημάνσεις, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2026, δεν απορρίπτει το αίτημα των Ιταλών, όμως δίνει «πράσινο φως υπό όρους», ζητώντας παράλληλα κρίσιμες διευκρινίσεις για την πραγματική κατάσταση των συρμών και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Τι αφορά το αίτημα

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδίωξη της Hellenic Train για εξαίρεση 100 σιδηροδρομικών οχημάτων (περίπου 70 συρμών) από την εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών κανονισμών που σχετίζονται με το ETCS (European Train Control System), που είναι το βασικό σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη.

Το ETCS θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών δρομολογίων, καθώς επιβλέπει την κίνηση των τρένων και αποτρέπει τα ανθρώπινα λάθη. Ομως η ιταλική πλευρά με τη στάση της επιχειρεί να χρεώσει στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ (ΟΣΕ) το συνολικό κόστος της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του ETCS για τα 100 οχήματα. Αλλωστε, υποστηρίζει, τα οχήματα αυτά είναι μισθωμένα από το ελληνικό Δημόσιο (ΓΑΙΑΟΣΕ) και πρόσφατα πέρασαν στη νέα εταιρεία του ΟΣΕ.

Οι 4 βασικές επιφυλάξεις της ΡΑΣ

Η ΡΑΣ εντοπίζει σειρά προβλημάτων που δεν της επιτρέπουν, προς το παρόν, μια «καθαρή» έγκριση. Τα προβλήματα αφορούν:

Ελλειψη αποδείξεων ότι το ETCS λειτουργεί πλήρως. Για δεκάδες οχήματα που ήδη κυκλοφορούν με προσωρινές εγκρίσεις δεν έχει κατατεθεί επίσημη τεκμηρίωση ότι το σύστημα ETCS λειτουργεί κανονικά. Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι χωρίς αυτή την απόδειξη δεν μπορεί να υπάρξει οριστική απόφαση.

Ασάφειες για την κατάσταση μέρους του στόλου. Από τα 70 οχήματα που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν, τέσσερα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και δεν πρόκειται να επανέλθουν σε λειτουργία, για δύο δεν υπάρχει σαφής εικόνα αν λειτουργούν, ενώ άλλα δύο εξαιρούνται από το αίτημα.

Η ΡΑΣ ζητεί επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για αυτά τα οχήματα από τον σημερινό κάτοχό τους, δηλαδή από την εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ που διαδέχθηκε τον ΟΣΕ.

Μη ελεγμένα στοιχεία για 38 επιπλέον οχήματα. Για 38 από τα συνολικά 100 οχήματα του αιτήματος δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της ΡΑΣ σε ό,τι αφορά το ETCS. Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε τα βασικά στοιχεία καταγραφής τους.

Ευθύνη για την οικονομική τεκμηρίωση. Η ΡΑΣ αποστασιοποιείται από την οικονομική ανάλυση που συνοδεύει το αίτημα της Hellenic Train, επισημαίνοντας ότι την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας που υπέβαλε το αίτημα εξαίρεσης.

Τι ζητεί τώρα η Αρχή

Η ΡΑΣ εξουσιοδότησε την πρόεδρό της να ζητήσει άμεσα:

Αποδείξεις ότι το ETCS λειτουργεί πλήρως και σωστά σε όλα τα οχήματα (και στα 100).

Σαφές σχέδιο για τα οκτώ οχήματα που βρίσκονται «εκτός εικόνας».

Πλήρη και επικαιροποιημένη καταγραφή του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Hellenic Train.

Παράλληλα, η ΡΑΣ θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα κενά που υπάρχουν στο μητρώο του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου.

Το ευρύτερο «μήνυμα»

Με την απόφασή της η διοίκηση της ΡΑΣ στέλνει σαφές μήνυμα ότι, παρά την ανάγκη ευελιξίας ή των οικονομικών εξαιρέσεων, η ασφάλεια και η διαφάνεια στα δεδομένα του σιδηροδρόμου παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έκβαση του αιτήματος θα εξαρτηθεί τόσο από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το αν οι αρμόδιοι φορείς θα προσκομίσουν τα στοιχεία που σήμερα λείπουν.