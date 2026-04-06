Με χαμόγελα, μετά την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια, και πανηγυρικό κλίμα μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε χθες για να επιβεβαιώσει το μήνυμα ενότητας – την ώρα που στο τραπέζι πέφτει, εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πρώτη φορά τόσο εμφατικά το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Με δεδομένες τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ανοιχτό σκάνδαλο των υποκλοπών, που αποτέλεσαν τη βάση της ομιλίας του Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας ζήτησε από τους βουλευτές του «σκληρό ροκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου – και στη Βουλή και στο πεδίο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πολλαπλασιάζουν, με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα του κόμματος σε κάθε περιφέρεια, ώστε να γίνει αντιληπτό το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών. «Να τρέξουμε απέναντι στην κυβέρνηση της διαφθοράς που πρέπει να φύγει, σε κάθε επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρουλάκης.

Οι ποσοστώσεις

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για την τελική σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, που μέχρι και χθες βράδυ είχε «κολλήσει» στην ερμηνεία των ποσοστώσεων, όλες οι εσωκομματικές εκκρεμότητες μετατίθενται για μετά το Πάσχα. Το ανώτερο κομματικό όργανο αναμένεται να συνεδριάσει μετά την Κυριακή του Θωμά, πολύ πιθανό ακόμα και τον επόμενο μήνα, ώστε να ψηφίσει Πολιτικό Συμβούλιο και νέο γραμματέα του κόμματος – με τα βλέμματα, και λόγω συσχετισμών, να στρέφονται σε μια ενωτική πρόταση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και σε ένα πρόσωπο που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα έχει συναίνεση από τουλάχιστον ένα κομμάτι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ή έστω τους συμμάχους της προεδρικής πλειοψηφίας.

Σε κάθε περίπτωση και από τη χθεσινή συζήτηση έγινε σαφές πως στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως έχουν μπει στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση και επιθυμούν να κεφαλαιοποιήσουν το κλίμα του συνεδρίου, γνωρίζοντας πως σε λίγο καιρό, ακόμα κι αν θέτουν ως μοναδικό αντίπαλο τη ΝΔ, θα βρουν και άλλους διεκδικητές για τον βασικό ρόλο εντός του προοδευτικού πόλου.