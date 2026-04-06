Ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου πόλο των γυναικών που διεξήχθη στη Λάρισα. Έστω και δύσκολα κατέκτησε το τρόπαιο, μολονότι η Βουλιαγμένη υπήρξε άκρως ανταγωνιστική. Συνέχισαν έτσι οι Ερυθρόλευκες τη συλλογή τίτλων και ελπίζουν στα ακόμη καλύτερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αν κάποιος θέλει να σταθεί σε λεπτομέρειες που όμως φαντάζουν πολύ σημαντικές, ο Ολυμπιακός είχε στα δοκάρια του τη Σταματοπούλου, δηλαδή την καλύτερη τερματοφύλακα του παγκόσμιου πρωταθλήματος, την παίκτρια που έλειψε πέρυσι όταν ο τίτλος του πρωταθλητή πήγε στη Βουλιαγμένη. Ωστόσο, όπως την περίοδο από το 2012 έως το ’24, η Σταματοπούλου φόρεσε ξανά το κόκκινο σκουφάκι, δίνοντας έτσι ασφάλεια στον Ολυμπιακό.

Όσο για τη Βουλιαγμένη, καταθέτει πάντα ψυχή στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά μάλλον ήθελε κάτι παραπάνω, ίσως τα γκολ της Γιαννοπούλου που πλέον αγωνίζεται στην ισπανική Σαμπαντέλ. Φυσικά, εδώ πρέπει να δούμε και τη λεγόμενη «μεγάλη εικόνα». Ας μείνουμε λιγότερο στο τι συμβαίνει στον εσωτερικό χώρο που κι αυτό βέβαια έχει τη σημασία του. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως το άθλημα της υδατοσφαίρισης έχει τη σπουδαία ευκαιρία να εκτοξευθεί και να κάνει βήμα προς τα εμπρός.

Κι αυτό γιατί την Παρασκευή υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση που αφορά στην κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Ναι, είναι ένα έργο και ένα σύγχρονο κολυμβητικό συγκρότημα που θα στεγάσει τα τμήματα υγρού στίβου του Ολυμπιακού, καθώς και τις ακαδημίες του συλλόγου. Όχι, όμως, μόνον αυτά. Γιατί πρόκειται για έργο αθλητικής πνοής για τον Πειραιά.

Πόσα κολυμβητήρια υψηλών προδιαγραφών υπάρχουν; Το Παπαστράτειο; Τα Βοτσαλάκια; Αφήστε που κι αυτά έχουν τις ρυτίδες τους. Τώρα, ο Ολυμπιακός που έχει δώσει τόσους και τόσους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε κολύμβηση και πόλο, ασφαλώς και θα μπορεί να εξελίξει παραπάνω τους πρωταγωνιστές του. Όχι τα παιδιά να κάνουν απλωτές σε ελάχιστες διαδρομές μιας πισίνας, αλλά να μπορούν να προπονούνται κάτω από νορμάλ συνθήκες.

Όποιος γνωρίζει τι συμβαίνει στο εξωτερικό, κατανοεί πως οι Ούγγροι πάνε καλά στο πόλο πολύ απλά γιατί οι πισίνες τους στη Βουδαπέστη μοιάζουν με κομψοτεχνήματα. Είναι υπέροχες. Αυτό θα συμβεί, τώρα, στον Πειραιά. Αν μάλιστα προσθέσουμε και το κολυμβητήριο στο Ζάππειο που θα «ξαναζήσει» με πρωτοβουλία της ΕΟΕ, αντιλαμβανόμαστε πως το πόλο που χαρίζει μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες σε κάθε διεθνή διοργάνωση, μπορεί να αισιοδοξεί περισσότερο. Και με τον Ολυμπιακό, πάντα να βρίσκεται στο τιμόνι του σκάφους που ονομάζεται «υγρός στίβος»!